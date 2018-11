Serie A, Inter-Genoa 5-0: e sono 7! Eguagliata la striscia della stagione 2016/2017!

Serie A, netta vittoria dell’Inter che supera 5-0 il Genoa, settima vittoria consecutiva in campionato, come nel 2016/2017

Serie A, e sono 7! L’Inter di Luciano Spalletti non si ferma più. A ‘San Siro’, davanti a quasi 70.000 spettatori, i nerazzurri vincono 5-0 contro il Genoa, in un match che non è mai stato in discussione. Grande protagonista Roberto Gagliardini, autore di una doppietta con una rete per tempo, al 14° e 50°. A segno anche Matteo Politano al 16°, per una giornata made in Italy, il sigillo al 91° di un ritrovato Joao Mario e la rete di Radja Nainggolan al 94°. Vittoria che porta i nerazzurri nuovamente al secondo posto in classifica a quota 25 punti, insieme al Napoli.

L’Inter è stata praticamente perfetta. I cambi fatti dal tecnico nerazzurro nell’undici titolare hanno mantenuto inalterato l’equilibrio della squadra. Una prestazione eccellente: carattere, spirito di sacrificio, gruppo compatto. Caratteristiche associate alla qualità tecnica della squadra che sta crescendo da inizio stagione.

Come nel 2016/2017

Contro il Genoa è arrivata la settima vittoria consecutiva in campionato. L’Inter ha eguagliato la striscia positiva fatta nella stagione 2016/2017. Dall’11 dicembre 2016 è iniziata la serie di successi consecutivi, proprio contro il Genoa a ‘San Siro’, match vinto 2-0. La settima vittoria è arrivata il 28 gennaio 2017 contro il Pescara, sempre in casa. Nel mezzo, i successi contro Sassuolo, Lazio, Udinese, Chievo e Palermo.

Ora testa alla Champions League. Martedì arriva il Barcellona, un match dal grande fascino che potrebbe lanciare i nerazzurri verso la qualificazione gli ottavi di finale.