Serie A, il tecnico ha le ore contate: il successore che non ti aspetti

Serie A:nel pomeriggio la decisione definitiva

La Serie A sta per assistere al primo esonero della stagione. Si tratta del Chievo Verona, ancora a -1 punto in classifica, che starebbe pensando di esonerare Lorenzo D’Anna. La squadra veneta non ha ancora messo a segno neanche la prima vittoria stagionale e, la società avrebbe deciso di cambiare proprio nella settimana riservata alla sosta per le nazionali.

In giornata dovrebbe essere ufficializzato il cambio dell’allenatore. Il nome del successore uscirà dal ballottaggio tra Giuseppe Iachini e Gianpiero Ventura. Il primo ha allenato lo scorso anno il Sassuolo, subentrando a Bucchi, mentre il secondo ritornerebbe in campo dopo la brutta esperienza con l’Italia. Davide Nicola, ex Crotone, ha rinunciato perché vorrebbe attendere la situazione relativa al Genoa. Oggi pomeriggio si ufficializzerà il nome di colui che prenderà il posto di Lorenzo D’Anna.