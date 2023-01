Skriniar, ancora nessuna decisione. Ma l’Inter ora cambia le carte in tavola

di Candido Baldini, pubblicato il: 21/01/2023

Skriniar, contrariamente a quanto filtrato negli ultimi giorni, non avrebbe ancora preso alcuna decisione per quanto riguarda la proposta di rinnovo contrattuale con l’Inter. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il giocatore avrebbe scelto una sorta di strategia del silenzio, e quella del Paris Saint Germain non sarebbe l’unica proposta pervenuta.

E diversamente da quanto riportato dall’Equipé non ci sarebbe ancora nessun accordo con i parigini. Questo potrebbe far pensare che ci siano ancora chances per vedere il difensore con la maglia dell’Inter anche nelle prossime stagioni. Ebbene la rosea riporta la notizia secondo la quale questo atteggiamento avrebbe di fatto spazientito l’Inter, che non è più propensa a venire incontro al suo attuale capitano.

Skriniar, Inter spazientita. Non ci sarà più alcun incontro

Come detto ci sarebbero diverse offerte sul tavolo, ma ancora nessuna decisone è stata presa. Ma perché? “In soldoni: tanto vale tenersi una porta aperta con l’Inter, non sia mai gli altri progetti non risultino affascinanti sotto ogni punto di vista. Ma questa storia non può andar bene alla società nerazzurra, che in qualche modo non può sentirsi considerata come un piano B.

Anche perché la distanza non è tanto sulle cifre. Marotta e Ausilio sono arrivati a mettere sul tavolo un’offerta di rinnovo da quasi 7 milioni di euro bonus compresi, partendo da una base netta di 6 milioni. La scelta è sulla prospettiva di carriera: Skriniar evidentemente preferisce un palcoscenico di primo livello, piuttosto che la fascia di capitano e la permanenza a Milano”.