Inter, sondato il terreno per il sostituto di Skriniar. Affare possibile

di Candido Baldini, pubblicato il: 21/01/2023

Inter, stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport Milan Skriniar sarebbe sempre più lontano dai colori nerazzurri. Lo slovacco non avrebbe ancora preso una posizione sulla proposta di rinnovo contrattuale presentata dalla dirigenza dell’Inter. Questo avrebbe infastidito il club, che starebbe pensando di non fare più passi verso l’attuale capitano.

Questo impone come inevitabile conseguenza che Marotta e gli altri uomini mercato debbano valutare possibili profili alternativi. E secondo il quotidiano citato un nome forte sarebbe quello di Chris Smalling. L’attuale centrale della Roma piace da molto tempo, e ora l’affare potrebbe davvero andare in porto al verificarsi di determinate condizioni.

Inter, Smalling il profilo scelto dall’Inter per il futuro

L’inglese, attualmente alla corte di José Mourinho ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, proprio come nel caso di Skriniar. Il club giallorosso spera nel prolungamento del contratto. Tuttavia secondo la rosea l’agente avrebbe già sondato il terreno con l’Inter. Da ciò sarebbe emerso che i nerazzurri sarebbero pronti a mettere in piedi un’offerta per portare il giocatore a Milano.

“I nerazzurri sarebbero disposti a offrire due anni di contratto, più uno di opzione a 3,5 milioni più bonus, fino a toccare quota 4. Insomma, esiste una possibilità concreta di un altro caso Mikhi, arrivato alla corte di Inzaghi la scorsa estate da svincolato, oltre a quello di Dzeko, liberato per poco più di un milioncino nella turbolenta estate 2021”.