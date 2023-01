Mercato Inter, Gagliardini ultime ore in nerazzurro?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 25/01/2023

Secondo Sky Sport questi potrebbero essere gli ultimi giorni di Roberto Gagliardini in maglia nerazzurra.

I contatti con il Nottingham Forrest si sono intensificati, il club di Premier vorrebbe il centrocampista già in questa sessione di mercato.

Il giocatore sarà contrattualmente libero a giugno, una cessione in queste ore potrebbe permettere all’Inter di incassare un compenso anche se esiguo.

L’eventuale passaggio di Skriniar al PSG prima della fine di gennaio e la contemporanea uscita di Gagliardini aprirebbero una falla nella rosa nerazzurra da coprire comunque in vista di una seconda parte di stagione ricca di impegni.