Mercato Inter, accelerazione improvvisa per la fascia

di Redazione, pubblicato il: 12/07/2023

(Mercato Inter) Con la cessione di Bellanova e l’addio di D’Ambrosio resta il solo Dumfries a presidiare la fascia destra. Per questo lo staff di mercato nerazzurro sembra sempre più deciso ad aprire il canale con lo Spezia per Emil Holm. Il 23enne laterale svedese si è messo in ottima luce nello scorso torneo nonostante la retrocessione dei liguri. Marotta e Ausilio avrebbero già avuto diversi contatti con la dirigenza spezzina che valuta il giocatore almeno 15 milioni. L’Inter partirebbe da una base di 10 una volta chiuso l’affare Onana. La distanza non è incolmabile, le parti torneranno ad incontrarsi nei prossimi giorni.