Inter, Zilliacus insiste ancora per i nerazzurri: novità importante per l’acquisizione del club

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/11/2023

Inter, Zilliacus insiste ancora per acquistare i nerazzurri. Mentre la squadra prepara la partita di Champions League contro il Salisburgo, che potrebbe regalare la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d’anticipo, resta forte il tema della cessione delle quote della società da parte del presidente nerazzurro, Steven Zhang.

E a tal proposito, quest’oggi, dopo varie interviste, sono arrivate nuovamente le parole dell’imprenditore finlandese, Zilliacus. Il magnate, attraverso il proprio profilo Twitter, ha deciso di dare un annuncio parecchio importante ed interessante per quanto riguarda la sua voglia di investire nel mondo Inter. Un annuncio che di sicuro incuriosisce i tifosi. Bisognerà vedere, poi, se anche Steven Zhang sarà d’accordo con l’eventuale offerta.

Ecco le parole di Zilliacus: “XXI Century Capital ha firmato accordi per 2,5 miliardi di dollari con investitori che vogliono investire nei progetti di XXICC. Faremo un’offerta amichevole aggiornata per l’Inter utilizzando parte dei fondi” Ho speso parte dell’anno in Italia, amo il Paese, la sua cultura e la sua gente. L’accordo che abbiamo firmato ci permette di velocizzare gli investimenti. Vorremmo presentare un’offerta per l’Inter e nel futuro prossimo annunciare nuovi investimenti nella moda e nel real estate. L’investimento in Italia crescerà e continueremo a investire in fantastici progetti di moda, calcio e real estate italiani”.