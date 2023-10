Inter, Xavi parla dei nerazzurri: una stoccata o un complimento alla squadra di Inzaghi?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/10/2023

Inter, Xavi parla ancora dei nerazzurri. Domani, per la squadra di Simone Inzaghi, sarà tempo di girone di Champions League. Dopo il deludente pareggio contro la Real Sociedad, la squadra nerazzurra affronterà il Benfica che già nella scorsa stagione era stato avversario nei quarti di finale. Allora andò bene con il 2-0 rifilato in Portogallo ed il 3-3 a San Siro.

Stavolta, sarà tutta un’altra partita, per cui l’unico risultato è la vittoria, per evitare di complicare le cose nel girone. Intanto, il tecnico di un’avversaria del girone della scorsa stagione, ovvero l’allenatore del Barcellona, Xavi, ha parlato in un’intervista al quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, di alcuni avversari difficili da affrontare e ci sono anche alcune parole per la squadra nerazzurra. Avrà voluto fare un complimento oppure una stoccata per un modo di giocare troppo difensivo? In tanti vedono della malizia in queste parole, tanti altri un complimento ad una squadra che è arrivata in finale superando anche un girone complicatissimo.

Ecco le parole di Xavi: “Il rivale più complicato affrontato? Il Real Madrid è sempre duro da affrontare. Ma anche il Bayern Monaco. Il rivale con la miglior impostazione tattica? L’Inter. I nerazzurri con il loro 5-3-2. Con noi hanno rasentato la perfezione”.