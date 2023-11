Inter, Tiago Djalò resta nel mirino: e arriva una grande novità lato giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/11/2023

Inter, arriva una novità da Tiago Djalò. In casa nerazzurra, dopo le vittorie contro Atalanta e Salsiburgo, si sta preparando la partita di campionato contro il Frosinone prima della pausa per le nazionali. La squadra di Di Francesco, probabilmente, è la più grande sorpresa, fino a questo momento, in Serie A. Ma mentre Inzaghi cerca di trovare le contromisure adatte per quanto riguarda la partita, in viale della Liberazione si lavora per progettare il futuro.

Infatti, secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio non hanno finito di puntare al colpo a parametro zero Tiago Djalò. Il giocatore piace tantissimo alla dirigenza interista, tanto da voler anticipare la concorrenza e provare a portarlo a Milano. Il board interista è pronto a scommettere su di lui perchè convintissimo di avere tra le mani un futuro top player nel ruolo.

Ma la novità arriva proprio dal giocatore. Infatti, il portoghese, accetterebbe di buon grado il trasferimento a Milano. L’ex Milan non ha dimenticato che i nerazzurri lo avevano cercato anche prima dell’infortunio e hanno intenzione di insistere per averlo in rosa anche dopo. Per questo, la priorità rimane sempre quella di arrivare alla Pinetina prima di ogni altra cosa.

Vedremo se ci sarà l’affondo decisivo. Di sicuro, Djalò-Inter, è una pista da tenere d’occhio con grande attenzione.