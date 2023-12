Inter, parla Inzaghi: le sue parole sulla partita. E sul ricorso al mercato di gennaio…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/12/2023

Inter, Inzaghi parla prima del match. Una sfida importantissima, quella che andrà in scena questa sera a San Siro. Una partita contro una squadra, come il Bologna, che nelle ultime stagioni ha rappresentato una vera e propria bestia nera per la squadra nerazzurra. L’Inter, detentrice della Coppa Italia, dovrà prestare la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio e ogni situazione di gioco.

Intanto, prima della partita, intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato della partita, ma anche di molto altro. Ecco le parole di Inzaghi.

Sul voler far bene in Coppa Italia: “Assolutamente. Troviamo un avversario difficile, che sta molto bene e ha una buonissima identità di gioco. Non sarà semplice ma a questa competizione teniamo tanto, vogliamo andare ai quarti”.

Sulle assenze di molti giocatori: “Sicuramente, ma non solo lui. Abbiamo fuori De Vrij, Dumfries, Cuadrado e quindi dietro siamo contati nelle rotazioni. Qualcosa cambierò, anche se l’obiettivo è quello di andare avanti contro una squadra che sta molto bene”.

Sulle prossime partite: “L’avversario non sarà semplice. Abbiamo visto il calendario, è pieno di partite quindi il nostro obiettivo è pensare a un match alla volta”.

Sul ricorso al mercato a gennaio: “Quello senz’altro. Abbiamo perso Cuadrado che si è dovuto operare, la società è attentissima e sta valutando. Mancano tre partite prima del 2024, poi pianificheremo tutto”.