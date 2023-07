Inter, “non sei un bomber”, Thuram risponde per le rime

di Redazione, pubblicato il: 31/07/2023

(Inter) Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Marcus Thuram.

Il nuovo attaccante nerazzurro ha raccontato tutta la sua gioia per essere arrivato all’Inter. Doveve succedere 2 anni fa poi l’incidente che bloccò il trasferimento. E’ lui stesso a sottolineare come il club nerazzurro gli sia stato vicino nel lungo periodo di riabilitazione e anche per questo oggi veste questa maglia.

Il passaggio più importante dell’intervista arriva quando gli viene chiesto cosa risponde a chi non lo considera un goleador.

“Sa come rispondo? Che quella scorsa è stata la prima stagione della mia carriera in cui ho fatto il centravanti, prima ho sempre giocato da esterno. È il ruolo che preferisco, per il mio gioco è meglio: posso stare vicino alla porta, attaccare lo spazio, far gol, insomma il mio lavoro”.