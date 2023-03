Inter-Lecce, Inzaghi cerca la svolta: segui con noi la live testuale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/03/2023

Inter-Lecce, ancora qualche minuto prima della partita. La sconfitta di Bologna brucia ancora tantissimo in casa nerazzurra e le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa lo hanno ulteriormente testimoniato. Ma stasera, contro quella che rappresenta la più bella sorpresa della Serie A di questa stagione, ci vuole una reazione da Inter.

Lautaro e compagni cercano i tre punti che vorrebbero dire tanto in vista della lotta Champions. La vittoria della Lazio, il pari dell’Atalanta e la sconfitta del Milan, in attesa di capire il risultato di Roma-Juventus, non ammettono possibilità di errore. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

All. Marco Baroni.