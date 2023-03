Inter-Lecce, parla Inzaghi: che parole sul confronto con Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/03/2023

Inter-Lecce, parla Inzaghi. Dopo la sconfitta contro il Bologna e tutte le critiche che ne sono conseguite, Simone Inzaghi si prepara alla partita contro la squadra di Baroni. E proprio prima del match, ai microfoni di Dazn, il tecnico nerazzurro ha parlato.

Ecco le sue parole: “Troviamo una squadra in salute e vogliamo fare la partita fin da subito. Vediamo come andrà. Dzeko? Si devono fare delle scelte perchè stiamo giocando tanto in questo periodo, ma conto anche su chi entrerà. Le parole di Marotta? Ci confrontiamo ad ogni partita. Sono positivi quando si vince, lo sono meno quando si perde. E’ giusto confrontarsi sempre con i ragazzi e con la società”