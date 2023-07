Inter, la splendida favola giapponese dei fratelli Stankovic

di Redazione, pubblicato il: 27/07/2023

(Inter) Filip Stankovic è sceso in campo nell’undici titolare nella prima uscita della tourneè giapponese contro l’Al Nassr.

Un ottimo debutto per il figlio di Dejan, condito dalla soddisfazione di vivere questa esperienza insieme al fratello Aleksandar, anche lui sceso in campo nella ripresa al posto di Bastoni.

Il portiere è stato intervistato da Inter TV al termine della gara.

“Mi sento molto bene. Comunque è sempre un sogno per me, da quando sono bambino che guardo l’Inter e sono cresciuto con l’Inter. Giocare oggi per me è un sogno che si è realizzato, sono molto contento di questo esordio. Peccato per il risultato, però sono contento per la prestazione. A me piace questo stile, mi stanno aiutando anche i miei compagni. Sono giovane e c’è tanto da imparare, ma con l’aiuto del mister e dei compagni penso che siamo sulla strada giusta. La tournée? Divertente, ci divertiamo. È un gruppo bello giovane, poi sono in camera con mio fratello e anche questa è una cosa bellissima. Quando eravamo piccoli parlavamo sempre di andare un giorno a San Siro con l’Inter e ora siamo qui: è un altro sogno che si è avverato».