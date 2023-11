Inter, i nerazzurri attendono notizie su Pavard: ecco quando si avrà il responso

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/11/2023

Inter, i nerazzurri attendono notizie sulle condizioni di Pavard. La vittoria di ieri pomeriggio contro l’Atalanta, è valsa tre punti di fondamentale importanza contro una squadra parecchio in salute. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, dopo la partita contro la Roma, sono riusciti a portare a casa il risultato contro un’altra grande squadra del nostro campionato in un calendario che, in queste settimane, sarà ricco di impegni di cartello.

L’unica nota stonata, è stata il brutto infortunio accorso a Benjamin Pavard. Il difensore francese è stato costretto ad uscire dal campo dopo appena 32 minuti di gioco a causa di un trauma al ginocchio sinistro. Il giocatore è uscito dal campo sulle sue gambe, ma il tipo di infortunio e le parole di Inzaghi nel post-partita, fanno pensare ad un possibile stop di lunga durata.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, domani mattina ci saranno i primi esami per Pavard. Da lì, si capirà meglio l’entità dell’infortunio e i possibili tempi di recupero. Tante testate, quest’oggi, hanno parlato di un possibile ritorno nel 2024 per l’ex Bayern Monaco. I tifosi nerazzurri e Inzaghi si augurano che il periodo possa essere inferiore per un giocatore che, in questa prima fase della stagione, si è rivelato essere molto importante e ha contribuito ai risultati fin qui ottenuti.