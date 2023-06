Inter, Frattesi in Barella out? Due ragioni per un si

di Redazione, pubblicato il: 16/06/2023

(Inter) Marco Bellinazzo, ai microfoni di Tutti Convocati, ha spiegato perchè il club potrebbe pensare di sostituire Barella con Frattesi.

La sua analisi parte della situazione di Suning che a causa dei vincoli del governo cinese non può investire ulteriormente nel club. nerazzurro.

“L’amore di Zhang per l’Inter è evidente ma non basta. Se parliamo di un grande giocatore e un’offerta importante l’Inter può anche permettersi una certa scelta, cioè di rifiutare un’entrata economica. Ma se cominciano ad essere tante e devi comprare giocatori certe scelte vanno fatte. L’ipotesi di sostituire Barella con Frattesi con un guadagno in plusvalenza e un ingaggio più bassi non sarebbe una scelta così illogica».