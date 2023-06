Inter, caldissima la pista che porta a un difensore in entrata (SS)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/06/2023

Inter, secondo SkySport i nerazzurri sarebbero in dirittura d’arrivo per l’acquisto di Yann Aurel Ludger Bisseck.

Nei scorsi giorni si era parlato di un interessamento dei nerazzurri per il difensore classe 2000. Attualmente in forza ai danesi dell’Aahrus il nazionale under 21 tedesco si è fatto notare non solo per le sue doti fisiche. Un gigante, alto un metro e novantasei, potrebbe essere un ottimo innesto per ringiovanire il reparto arretrato. Il prezzo è bassissimo e le prospettive di crescita enormi. Da difensore centrale ha fatto registrare 22 partite in stagione mettendo a segno anche 3 reti e 3 assist.

Per la tv satellitare l’intesa sarebbe davvero vicina e se ne riparlerà la prossima settimana.