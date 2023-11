Inter, attenta al Milan! I rossoneri ti soffiano il giovane talento della Bundesliga

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/11/2023

Inter, il Milan rischia di soffiare un giovane talento dalla Bundesliga. La squadra nerazzurra, in questo momento, è sulle ali dell’entusiasmo dopo aver battuto l’Atalanta in campionato e il Salisburgo in Champions League. La vittoria contro la squadra austriaca, ha fatto in modo che gli uomini di Inzaghi abbiano strappato il pass per gli ottavi di finale con ben due turni di anticipo.

Adesso, domenica sera, ci sarà la complicatissima sfida contro quella che rappresenta forse la più bella sorpresa del campionato di Serie A, ovvero il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Intanto, in viale della Liberazione, il lavoro non manca e si aspetta di poter programmare il futuro della squadra scegliendo i profili migliori per migliorare la rosa di Simone Inzaghi.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da Sportitalia, uno dei profili su cui ci sarebbe maggior interesse è quello di Ouèdraogo dello Schalke 04. Il giovane centrocampista classe 2006 si sta mettendo in mostra in Germania ed ha un clausola risolutoria di 12 milioni di euro. Una cifra abbordabile per un giovane talento pronto ad esplodere. Ma su di lui ci sono tantissime squadre, soprattutto il Milan che in questo momento sarebbe quella in vantaggio sul ragazzo, in virtù degli accordi trovati con l’entourage. Quel che sembra certo è che da qui a fine mese si saprà definitivamente l’epilogo della vicenda.