Inter, assist di Palladino per Colpani? Che parole del tecnico sul suo gioiello

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/11/2023

Inter, parole importanti di Palladino su Colpani. In questi giorni, si è parlato tanto, in orbita nerazzurra, di un possibile interessamento da parte del club nerazzurro per il centrocampista del Monza, Andrea Colpani. Il ragazzo classe 1999, in questa stagione, sta dimostrando di essere uno dei migliori elementi del campionato e anche oggi, nella partita vinta contro il Verona, è stato grande protagonista con un assist.

Intanto, proprio dopo la fine del match, intervistato da Sky Sport, il tecnico della società brianzola, Raffaele Palladino, ha parlato del proprio gioiello ed è sembrato aprire le porte ad un possibile addio – ovviamente nella sessione estiva. Parola che possono rappresentare un’assist importante per la società nerazzurra sempre attenta a profili giovani, di talento e italiani.

Ecco le parole di Palladino: “Che risposte avrò da lui? Le solite. È ragazzo che adoro perché ci mette sempre grande impegno e professionalità. Sono sicuro che non si farà distrarre dalle voci. È un ragazzo molto equilibrato, tiene tanto al suo futuro e questo passa dalle prestazioni con il Monza”.

Vedremo se da qui all’estate ci sarà l’affondo da parte dei nerazzurri. Colpani, intanto, continua a fare bene con la maglia del Monza e chissà che per lui non si possano aprire presto anche le porte della Nazionale di Spalletti.