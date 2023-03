Inter-Juventus, Inzaghi non ci sta: il tecnico è una furia con Chiffi e Var

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/03/2023

Inter-Juventus, Simone Inzaghi è una furia contro Chiffi e il VAR. Una partita giocata male dalla squadra nerazzurra che non ha saputo reagire allo svantaggio, creando poco. Una partita caratterizzata anche dall’errore dell’arbitro Chiffi e del Var che hanno assegnato il gol a Kostic dopo un’azione nata da un doppio fallo di braccio di Rabiot e Vlahovic. Di seguito, ecco le parole di Inzaghi a Dazn.

Sulla partita: “Amarezza per una sconfitta arrivata in questo modo. Dopo Monza non volevamo parlare più per una cosa gravissima che era successa, ma stasera ne è successa una altrettanto grave. Abbiamo preso un gol che il VAR ha dato ma è inaccettabile che dicano che non ci siano immagini. Una mancanza di rispetto ulteriore. Siamo amareggiati. Chiediamo rispetto e parlare della partita mi è difficile”.

Se per lui il gol di Kostic era da annullare: “Neanche da parlarne. Hanno detto che non ci sono immagini e io la mano l’ho vista in 100 immagini diverse”.

Sull’eventuale dubbio sul fallo di mano: “Ascolto quello che dice, ma il gol è inaccettabile quello che ha subito l’Inter. Non riesco a parlare neanche della partita, è troppo grave quello che è successo”.

Sui contropiede della Juventus: “Tante gare abbiamo fatto contro la Juve, sapevamo che quella è una loro caratteristica. Sicuramente i ragazzi si erano accorti dal campo cosa è successo ma i ragazzi sono rimasti in partita, sbagliando qualcosina. La partita è viziata da quanto è successo, ci fa fare un passo indietro e rallenta il nostro cammino in chiave Champions”.

Sui cambi tattici quando le avversarie prendono le misure: “L’ho fatto nelle ultime partite. Dovevamo recuperare dallo svantaggio e ho tolto un difensore dietro. Sono opzioni che proviamo ma per quanto riguarda il nostro modulo sono quelle del 3-5-2 ma abbiamo creato situazioni interessanti ma non siamo riusciti a pareggiare”.

Sui due volti dell’Inter tra campionato e Coppe: “Una disanima lucida. Devo dire che questa sera a differenze di altre momenti e altre gare non ci sono state sbavature. Il gol ha condizionato questa partita. La squadra ha sbagliato tecnicamente ma l’approccio era come quello di una gara di CL e per questo ai ragazzi non ho nulla da dire”.