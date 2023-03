Inter-Juventus, polemiche e bocciati. Il voto a due big è horror

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 20/03/2023

Inter-Juventus è finita fra le polemiche. Il gol che ha consentito ai bianconeri di vincere il match è stato viziato da un colpo di braccio particolarmente discusso. Al di là del decisivo episodio, la prestazione nerazzurra non è stata esaltante.

Due i bocciati per La Gazzetta dello Sport che, nelle pagelle odierne, assegna 4.5 a due big di Inzaghi. Il peggiore in particolare risulta Lautaro: “Mezzo voto in più per la fase “difensiva”. Ma è in condizione psicofisica pessima: non un movimento, uno, dei suoi, le combinazioni con Lukaku sono un lontano ricordo”.

Non fa meglio Dumfries, stessa insufficienza grave dell’argentino: “Rivedere e rivedere la posizione sul tiro di Kostic: da dove lo marcava? Doppiamente dannoso, perché impalla anche Onana. Insistere non serve…”.