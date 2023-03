Inter, che rabbia! Gol da annullare? La moviola chiarisce l’episodio

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 20/03/2023

Inter, monta la rabbia. Il Derby d’Italia andato in scena ieri ha visto la Juventus vincere con un gol contestato di Kostic. Una situazione, quella accaduta a San Siro, che ha lasciato evidentemente perplessi. Braccio o no? Una ricostruzione puntuale arriva oggi dalle pagine de La Gazzetta dello Sport. Una sensazione chiara, non condivisa – invece – da chi ha deciso di non annullare il gol del vantaggio degli uomini di Allegri.

“E’ il 23’ del primo tempo e Adrien Rabiot entra nell’azione che porterà al gol di Kostic. La sensazione è che il tocco di braccio ci sia ma 3’53” di controllo delle immagini al Var non danno certezze solari. Così la decisione è di Chiffi: gol ok”, si legge sul quotidiano.

All’Inter resta la recriminazione per un risultato che poteva essere diverso.