Inter, infortunio per Dimarco: ci sono novità sulle condizioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/03/2023

Inter, un altro infortunio oltre alla sconfitta contro la Juventus. Una sconfitta che brucia, specie per come arrivata. Un doppio fallo di braccio che ha portato al gol di Kostic. La squadra nerazzurra perde per la nona volta in campionato – la seconda consecutiva – e mette in crisi la qualificazione alla prossima Champions League.

Ma le cattive notizie, in casa interista, non finiscono qui. Infatti, al minuto 63 della partita, Federico Dimarco è stato sostituito per un infortunio e al suo posto è entrato Danilo D’Ambrosio. Secondo quanto comunica la società, l’esterno ha riportato un affaticamento al retto addominale che verrà valutato nei prossimi giorni.