Sapete quanto Suning ha investito nell’Inter? Leggete: resterete a bocca aperta!

Suning si prepara a prendere il 100% dell’Inter, ma quanto ha investito il gruppo cinese nel club? Numeri pazzeschi

Il prossimo 26 ottobre si svolgerà l’assemblea dei soci dell’Inter e per il gruppo Suning potrebbe essere un giorno importante. Il colosso cinese sta trattando con Erick Thohir l’acquisto delle quote del presidente nerazzurro, che ammontano ad un valore di circa 200 milioni di euro, il 31%.

In questa data, verrà eletto il nuovo cda della società nerazzurra e potrebbe essere eletto il nuovo presidente dell’Inter. Steven Zhang si prepara a prendere il posto di Thohir. Il figlio di Zhang Jindong, proprietario di Suning, diventerà il numero uno del club nerazzurro.

Milioni di investimenti

Il gruppo Suning ha rimesso a posto l’Inter a livello economico. Il 6 giugno 2016 Zhang Jindong ha rilevato il 69% dell’Inter. Un annuncio arrivato direttamente dalla Cina, più precisamente da Nanchino, quartier generale del gruppo Suning. In soli due anni, il colosso cinese ha riportato i conti dell’Inter in ordine, investendo molti milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, in soli due anni Suning ha investito circa 474 milioni di euro nel club nerazzurro. Investimenti fatti tra capitale e prestiti. Nel corso del 2017-2018 il colosso cinese ha erogato un altro finanziamento soci da 119 milioni, poi convertito in capitale per 105 milioni.

Altri 200 milioni

Non solo 474 milioni investiti dall’ingresso in società, Suning si prepara a sborsare altri 200 milioni di euro per assicurarsi il 31% delle quote del presidente Erick Thohir. L’Inter sarà totalmente del gruppo cinese, con Steven Zhang nuovo presidente.

Un totale che arriverà a circa 674 milioni di euro. Oltre a questo grande lavoro fatto da Suning, ci sono le tantissime partnership chiuse dal colosso cinese, soprattutto nel mercato asiatico. Tra le tante, ricordiamo quella con Xiaomi, azienda cinese che produce elettronica (telefonia mobile, tablet e altri dispositivi), un colosso in Cina nel suo campo, con un fatturato di 18 miliardi di dollari nel 2017.

Le parole di Biasin

E’ arrivato anche il commento di Fabrizio Biasin. Attraverso il suo profilo Instagram, il noto giornalista ha espresso tutto il suo consenso sul gruppo Suning. In conclusione del post, anche un messaggio humor da parte di Biasin.

“Mr. Zhang ha investito nell’Inter circa mezzo miliardo di euro dal 2016 (Fonte: CalcioFinanza). Presto liquiderà Thohir (che non è un pirla) con altre 200 cucuzze. Fatturato, bilanci, valore della rosa: in soli 2 anni ha sensibilmente migliorato tutti i parametri. E non mi ha ancora obbligato a comprare una sua lavatrice. Grazie”. Il futuro dell’Inter è roseo. La società nerazzurra sta tornando ad essere competitiva in campo e fuori.