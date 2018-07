“Ronaldo vuole giocare in Italia!”: in Spagna non hanno dubbi

Ronaldo ha le idee chiare

Cristiano Ronaldo alla Juventus è pura realtà. Lo conferma il direttore di Marca Juan Ignacio Gallardo, raggiunto dagli emissari di Sky Sport che gli hanno chiesto conferme su questo clamoroso colpo di mercato.

La risposta è stata affermativa e vi sono riportati tutti i dettagli:

“L’interesse della Juve sta prendendo forma. I bianconeri avrebbero l’ok del giocatore che vuole andare via dal Real Madrid per vari motivi. Anzitutto lo stipendio: la Juve offre più del Real Madrid. E poi sembra che a Ronaldo piaccia l’idea di trasferirsi a Torino, di giocare in Italia.

Dipende tutto dalla clausola risolutiva, che è fissata a 1 miliardo di euro, ma bisogna tenere in considerazione il fatto che CR7 e il Real hanno un accordo per cederlo a 100-120 milioni. Da verificare se il Real lo possa cedere a una diretta concorrente per la Champions League”.

Intanto sui profili Twitter scorrono già i video di tutti i gol realizzati dal fenomeno portoghese. Troppi indizi che fanno una prova e regalano sorrisi ai tifosi juventini.

In società bianconera pare che sia tutto legato al destino di Gonzalo Higuain. L’attaccante è in uscita e sui di lui si sarebbe mosso il Milan che, a causa dei famosi problemi finanziari, ancora non può attuare alcuna mossa.

L’argentino piace molto al Chelsea di Sarri che avrebbe già dato l’ok per la trattativa.

Fonte tuttomercatoweb