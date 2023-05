Verona-Inter, rifiata Darmian: resta un solo dubbio per Inzaghi

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 02/05/2023

Verona-Inter, nerazzurri domani in campo al Bentegodi per la trentatreesima giornata di Serie A a caccia della terza vittoria di fila in campionato.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi. Il tecnico sembrerebbe intenzionato a far rifiatare qualche titolarissimo in vista dei prossimi impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions.

Verona Inter, Dzeko in vantaggio su Lautaro: cambia la difesa

Novità in difesa con De Vrij al posto di Acerbi con D’Ambrosio e Bastoni ai suoi lati. Sulla fascia destra rifiata Darmian, al suo posto torna titolare Dumfries mentre a sinistra, senza l’infortunato Gosens, toccherà ancora a Dimarco.

In mezzo al campo rifiaterà Mkhitaryan, al suo posto Calhanoglu nel ruolo di mezzala sinistra. In cabina di regia Brozovic con Barella a completare il reparto. In attacco Dzeko favorito su Lukaku al fianco di Lautaro Martinez.