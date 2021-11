Venezia-Inter, turnover per Inzaghi: a riposo un titolarissimo? La probabile

Venezia-Inter, possibile idea turnover per Inzaghi: Barella a riposo con Lautaro. Dentro Gagliardini e Correa.

Così apre quest'oggi (sabato 27 novembre 2021, ndr) La Gazzetta dello Sport presentando il match di questa sera alle ore 20:45 che vedrà impegnata l'Inter, in trasferta, sul campo del Venezia di Paolo Zanetti. Mister Inzaghi arriva all'impegno di questa 14esima giornata di Serie A con la volontà di far rifiatare alcuni elementi della rosa in vista anche dei prossimi impegni (mercoledì 1 dicembre lo Spezia e sabato prossimo la Roma, all'Olimpico, dell'ex Special One).

Per questo appuntamento in Laguna, mister Inzaghi - come riporta la rosea tra le sue pagine - sta valutando l'inserimento dal primo minuto di alcune riserve come Gagliardini, Dimarco, Correa e - dopo alcune partite nelle quali non è subentrato - Dumfries. I quattro, nelle intenzioni del tecnico nerazzurro, dovrebbero permettere ad alcuni componenti dell'undici titolare di poter rifiatare. Uno su tutti, il primo della lista dopo Brozovic - insostituibile (25 partite su 25 per lui in stagione) e per il quale il discorso rinnovo sembrerebbe riaperto (recupera qui la notizia) -, Barella. Al suo posto Gagliardini pronto a formare il trio di centrocampo insieme ad Epic Brozo e ad un rinato Calhanoglu. A concludere la linea della mediana, sulla quale Marotta sta lavorando in vista di gennaio (recupera qui la nostra esclusiva), Dimarco e Dumfries che - stando alle indiscrezioni - dovrebbero prendere il posto di Perisic e Darmian (l'azzurro, secondo il quotidiano, rimarrebbe però in vantaggio nel ballottaggio con l'olandese).

In difesa tutto invariato, con la conferma del trio Skriniar-Ranocchia-Bastoni, mentre in attacco ci dovrebbe essere spazio per Correa che, facendo rifiatare El Toro Lautaro Martinez , andrebbe a formare il duo d'attacco insieme al Cigno di Sarajevo Edin Dzeko. La scelta però non è ancora definitiva, e con molta probabilità verrà fatta a ridosso del match. La probabile:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian/Dumfries (in vantaggio l'italiano), Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro/Correa (ballottaggio), Dzeko.