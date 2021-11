Inter news, svolta su Brozovic. E potrebbe cambiare tutto per Perisic

Inter news, le questioni legate ai rinnovi continuano a tenere banco in casa nerazzurra.

La dirigenza finora ha blindato Lautaro Martinez e Nicolò Barella, e l'intenzione, dichiarata più volte da Beppe Marotta, è quella di fare altrettanto con gli altri elementi di spicco della rosa. Il nome in cima alla lista in questo momento è quello di Marcelo Brozovic. Il croato ha avanzato richieste importanti, e sembrava che le parti fossero molto lontane. Ora invece, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata la svolta. Il club ha incontrato infatti il padre del centrocampista che ne sta curando gli interessi,. Si è trattato di un meeting conoscitivo, e non si è ancora parlato di cifre. La sensazione reciproca però è che ci sia l'intenzione comune di andare avanti insieme, al punto che il quotidiano arriva a sbilanciarsi. Brozovic potrebbe infatti rinnovare fino al 2025 con uno stipendio che andrebbe ad aumentare fino a 5,5 milioni di euro annui.

Novità ci potrebbero essere anche per l'altro croato, Ivan Perisic. Finora l'intenzione è sempre stata quella di andare via a parametro zero (il contratto dell'esterno scade il prossimo giugno). Il club però non vuole molare, ed è pronto a fare di tutto per trattenerlo, e anche Simone Inzaghi ha espresso il suo parere in questo senso. Ora starà a Marotta ed Ausilio trovare la strada giusta per convincere il giocatore a restare in nerazzurro. La volontà di Perisic sarà ovviamente decisiva. Di certo, scrive la Gazzetta, un giocatore che ha saputo convincere Conte di poter svolgere un ruolo non propriamente suo non avrà problemi a trovare una sistemazione, qualora decidesse di tentare una nuova avventura. Se così fosse la dirigenza si sta già muovendo per trovare l'alternativa, ed il nome caldo resta quello di Kostic.