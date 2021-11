Venezia-Inter, che numeri! Il dato dei nerazzurri è impressionante: 27 tiri in porta contro i 6 del Venezia.

I nerazzurri fanno ritorno a Milano con una vittoria per 0-2 sul Venezia di Paolo Zanetti (recupera qui la cronaca testuale del match) ed ora passeranno la domenica a -1 dalla vetta in attesa di Milan-Sassuolo (ore 15:00) e Napoli-Lazio (ore 20:45). I ragazzi d'Inzaghi s'impongono al Penzo con un'ottima prova di squadra riuscendo a manovrare il gioco e a trovare, con calma e lucidità, gli spazi giusti per poter arrivare dalle parti di Romero.

I numeri del match, a livello statistico, riportati stamani (domenica 28 novembre, ndr) dal Corriere dello Sport sono impressionanti. Infatti, come registrato dall'analisi OPTA, l'Inter ha tirato in porta ben 27 volte - contro le 6 dei lagunari - centrando 11 volte lo specchio, mentre 6 tiri sono finiti fuori. Il Venezia, dal canto suo, ha centrato lo specchio difeso da Handanovic una sola volta e per tre, i loro tiri, sono finiti sul fondo. Di questi 27 tiri dei nerazzurri, ben 16 sono stati effettuati da dentro l'area, mentre 11 da fuori (10 respinti da Romero e/o dalla retroguardia).

A livello di cross, il duello tra nerazzurri e veneti, risulta quasi pari con 15 per i padroni di casa e 17 per gli uomini di Inzaghi (recupera qui le sue parole al termine del match). A livello di duelli vinti, invece, la formazione ospite ne ha vinti 50 (contro i 33 degli uomini di Zanetti) con una percentuale del 60,2% (molto alta). Il possesso palla si è aggirato attorno al 55,9% ed i passaggi riusciti introno al 90,3%. Precisione e molto giro palla da parte dell'Inter.