Inter news, espugnato il Penzo grazie a Calha e Lautaro: vetta a -1

Inter news, l'Inter vince al Penzo e si porta a -1 dalla vetta in attesa del Milan e del Napoli.

I nerazzurri espugnano il Penzo, grazie alle reti di Calhanoglu e Martinez (su rigore), e si portano ora ad un passo dalla vetta in attesa delle partite di domani. Inter che domina la prima parte del match, mentre nella ripresa soffre a tratti l'avanzare del Venezia. Uscito Darmian per infortunio (aggiornamenti nelle prossime ore). Tre punti fondamentali a conclusione di una settimana da incorniciare. Ora teta allo Spezia prossimo avversario nel turno infrasettimanale in programma per mercoledì 1 dicembre alle ore 18:30 al Meazza di Milano.

90' + 7' - Triplice fischio

90' + 6' - Lautaroooo! Dal dischetto il numero 10 non sbaglia e consegna il 2-0 ai nerazzurri

90' + 4' - Check in corso per possibile rigore

90' + 4' - Ripartenza Inter! Romero salva su Lautaro che poi chiede un rigore per un tocco di mano

90' + 2' - Venezia pericoloso, ma Henry la colpisce con la mano

90' - Quattro minuti di recupero

89' - Dumfries appoggia morbido per Vecino che però colpisce un difensore!

85' - Prima Lautaro poi Dzeko, entrambi vengono ribattuti

85' - Doppio cambio Venezia: dentro Forte e Cringoj, fuori Ampadu e Okereke

83' - Occasione Inter! Ripartenza dei nerazzurri con Lautaro che fa correre Dumfries sulla destra. L'esterno crossa per Dzeko che serve Dimarco il quale calcia, ma Romero si oppone

81' - Ultimi due cambi per l'Inter: fuori Barella e Perisic, dentro D'Ambrosio e Gagliardini

80' - Ammonizione per il mister del Venezia Paolo Zanetti

79' - Sugli sviluppi di un altro corner, dopo il tiro deviato di Barella, Dzeko colpisce di testa ma lo fa male. Palla alta

78' - Triangolo Dimarco-Barella, il terzino crossa e la palla va in angolo

75' - Ripartenza di Barella che calcia e guadagna l'angolo

74' - Tessmann dalla distanza, palla alta

71' - Infortunio per Darmian, al suo posto Dumfries

70' Doppio cambio per Zanetti: fuori Vacca ed Aramu, dentro Tessmann e Henry

69' - Dzeko trovato da Vecino calcia ma colpisce Romero in uscita

66' - Apertura di Vecino per Perisic, il croato la tiene in campo e guadagna l'angolo

62' - Cambio per il Venezia: dentro Johnsen, fuori Mazzocchi

61' - Skriniar di testa! Haps salva sulla linea!

60' - Darmian con il destro, palla in angolo

57' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Vecino e Lautaro, fuori Correa e Calhanoglu

53' - Ammonito Aramu per intervento falloso su Correa

53' - Ripartenza di Correa che serve Dzeko il quale si libera e calcia, ma Romero non si fa ingannare e blocca

51' - Calcia Mazzocchi dalla distanza, palla alta

47' - Occasione Venezia! Ancora Aramu, la palla finisce di poco alta

45' - Si riparte!

Buona prima frazione dei nerazzurri che pressano alto ed hanno un baricentro molto offensivo con i tre difensori quasi sempre sulla linea mediana del campo. Il Venezia ci prova verso la fine della prima frazione con Aramu, strepitoso Handanovic a dire di no.

45' - Intervallo

43' - Entra in area Dimarco che invece di crossare calcia in porta. Palla bloccata da Romero

39' - Handanovic! Miracolo dello sloveno su tiro da fermo dalla distanza di Aramu!

36' - Perisic di testa dopo l'angolo, palla fuori

33' - Calhanogluuuuuu! Destro dal limite all'angolino basso e Romero batutto. Grande azione corale dei nerazzurri

32' - Azione confusa dell'Inter: Dzeko si trova in area ma allunga troppo il controllo e non riesce a calciare

30' - Perisic di testa! Romero blocca a fil di palo

28' - Prova lo spunto Perisic, ma l'arbitro fischia fallo a favore del Venezia

20' - Sugli sviluppi colpisce Skriniar di testa, ma la palla esce

20' - Primo angolo per l'Inter

17' - Calcia Calhanoglu, ma la palla non scende e finisce alta sopra la traversa

16' - Punizione dal limite per l'Inter

15' - Azione manovrata dei nerazzurri, la palla arriva a Bastoni che dalla distanza calcia con il sinistro ma la palla finisce alta

13' - Azione solitaria di Dzeko, il bosniaco entra in area e calcia di sinistro. Romero si allunga e la blocca

12' - Brozovic da fuori, Romero blocca

9' - Occasione Inter dopo uno scambio tra Correa e Calhanoglu, il turco calcia ma viene ribattuto

8' - Perde palla Skriniar, ma la retroguardia rimedia

6' - Cross di Aramu, Handanovic blocca

4' - Punizione battuta rapida, palla in mezzo ma Romero blocca tranquillamente dopo un rimpallo della sua difesa

1' - Si fa subito vedere in avanti Correa, fermato

1' - Fischio d'inizio di Marinelli, si parte!

Inter news, manca poco all'inizio del match dei nerazzurri contro il Venezia.

Meno di un quarto d'ora al fischio d'inizio di Marinelli (esordio assoluto) per il match tra Inter e Venezia valido per il 14esimo turno di Serie A. I ragazzi di Simone Inzaghi arrivano alla partita da due risultati positivi - vittoria casalinga in campionato contro il Napoli e vittoria decisiva contro lo Shakhtar in Champions con conseguente qualificazione agli ottavi (recupera qui il racconto del match) - e questa sera cercheranno di accorciare ancora sul duo di testa Napoli e Milan impegnate entrambe domani.

Il Venezia, dal canto suo, cercherà di continuare l'ottimo percorso intrapreso fino ad ora che lo vede al quattordicesimo posto con 15 punti (stesso punteggio di Sampdoria e Sassuolo) a +6 sull'attuale zona retrocessione.

Le formazioni ufficiali (recupera qui l'articolo completo)

Venezia (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Kiyine; Okereke

All.: Zanetti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa

All.: Inzaghi

Arbitro: Livio Marinelli

Assistenti arbitrali: Rodolfo Di Vuolo – Mauro Galetto

Quarto uomo: Matteo Gariglio

VAR: Massimiliano Irrati

Assistente VAR: Ciro Carbone