Inter, Inzaghi sorride ma c'è chi mette le mani avanti

Inter Inzaghi - Al termine della gara di Venezia Simone Inzaghi pè stato intervistato da Sky.

Il tecnico si è detto felice per il record di gol fatti e per aver portato a termine nel migliore dei modi una settimana una settimana difficilissima. La squadra - a suo giudizio - ha dimostrato grande personalità ed ha messo in mostra un ottimo calcio anche se era necessario chgiuderla prima del recupero.

Inzaghi ha detto che fa piacere essere tornati velocemente ad essere i veri favoriti per lo scudetto, anche se quyalcuno potrrebbe farlo per mettere le mani avanti. La msquadra non è in ricostruzione, società e rosa sono di altissimo livello. Il primo obbiettivo erano gli ottavi di finale di Champions League ed è stato centrato. Adesso è necessario pensare al campionato ed alla gara di Madrid per giocarsi il primno posto nel girone di Coppa.

.Il mister non ha nascosto il suo malumore per l'infortunio occorso a Matteo Darmian " ha sentito tirare, speriamo non sia niente di grave. C’è un po’ di preoccupazione".