Supercoppa, ballottaggio in difesa per il Milan: la probabile (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 18/01/2023

Supercoppa, quasi tutto pronto a Riyad per il derby di questa sera in cui è in palio il primo trofeo stagionale. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle scelte dei due allenatori.

Inzaghi dovrebbe affidarsi al miglior undici possibile con Darmian sulla fascia destra. In attacco, invece, ci saranno ancora Dzeko e Lautaro con Lukaku possibile arma a partita in corso. Stefano Pioli sarebbe ancora alle prese con l’ultimo grande dubbio di formazione, ovvero su chi schierare al centro della difesa al fianco di Tomori tra Kjaer e Kalulu.

Supercoppa, Kjaer favorito: Rebic dalla panchina

Secondo il quotidiano il favorito al momento sarebbe il danese. Per caratteristiche sarebbe il più adatto per cercare di arginare Edin Dzeko. A preoccupare sarebbe soltanto la sua tenuta fisica che dopo il grave infortunio al crociato del dicembre 2021 non è più la stessa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nelle prossime ore.

Per il resto solito 4-2-3-1 con Calabria, Theo e Tomori in difesa. In mediana Bennacer e Tonali. Sulla corsia destra Saelemakers mentre a sinistra il solito Leao. Sulla trequarti spazio a Diaz con Giroud unica punta. In panchina si rivede Rebic dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per due settimane.