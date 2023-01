Skriniar via già a gennaio? L’Inter ha fissato il prezzo

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 22/01/2023

Skriniar verso il Psg. L’amaro epilogo dell’avventura in nerazzurro del forte difensore slovacco sembrerebbe ormai prossimo. Nessun accordo sul rinnovo, ieri sono arrivate le parole del tecnico dei francesi Galtier che si è mostrato piuttosto sicuro di un arrivo di Skriniar a giugno, o addirittura già a gennaio, in Francia.

Ma come sta reagendo l’Inter all’ormai lunghissima vicenda che riguarda il mancato rinnovo contrattuale di una delle colonne della difesa di Inzaghi? Intanto, come spiega La Gazzetta dello Sport, non si esclude adesso la cessione di Skriniar già nel mercato invernale in corso. Sarebbe una soluzione che porterebbe soldi all’Inter e, in più, sgraverebbe il calciatore da mesi difficili a Milano, con la prospettiva già certa di un addio a fine campionato.

Ci sarebbe anche il prezzo. L’Inter, riporta il quotidiano, si libererebbe di Skriniar per una cifra non inferiore a 20 milioni. Sarebbe dunque questo il tetto imposto dal club nerazzurro e che renderebbe possibile l’addio immediato dell’ex Samp.