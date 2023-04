Salernitana-Inter, la probabile nerazzurra: tre dubbi per Inzaghi

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 07/04/2023

Salernitana-Inter, oggi alle 17:00 i nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio esterno nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Inzaghi è obbligato a vincere per restare in corsa per la zona Champions League e dopo le tre sconfitte consecutive. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto su quello che potrebbe essere l’undici titolare di questa sera.

Salernitana-Inter- turnover in vista del Benfica? La probabile

Il tecnico interista sembrerebbe intenzionato a fare qualche cambio in vista della sfida contro il Benfica. In difesa Darmian con De Vrij e uno tra Acerbi e Bastoni.

In mezzo al campo dovrebbero essere riconfermato Barella, Brozovic e Mkhitaryan ma occhio a Gagliardini e Asllani. Sulla destra Dumfries mentre a sinistra è ballottaggio tra Gosens e Dimarco. In attacco Lukaku con uno tra Correa e Lautaro.