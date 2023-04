Zanetti con Mourinho, Klinsmann e Figo, l’Uefa chiama, l’Inter risponde

di Redazione, pubblicato il: 07/04/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport riporta la notizia di una nuova iniziativa Uefa per rivedere e migliorare il calcio europeo. Dopo la conferma di Ceferin è partita l’iniziativa Uefa Football Board, un gruppo di 20 “grandi” del calcio continentale chiamati a mettere a disposizione la loro esperienza per avviare immediatamente lo studio di provvedimenti concreti.

A coordinare il gruppo sarà Zvone Boban, vero artefice dell’iniziativa, da sempre convinto che gli uomini del calcio possano e debbano diventare protagonisti delle innovazioni.

Il Board vedrà la presenza di molti nerazzurri, in servizio attualmente o grandi ex. Si parte da Javier Zanetti per passare poi a Josè Mourinho, Luis Figo, Jurgen Klinsmann fino a Rafa Benitez e Robbie Keane nerazzurro per un brevissimo periodo.

Insieme a loro Capello e Ancelotti, Zidane e Maldini, il responsabile degli arbitri Uefa Rosetti, Lahm e Koeman, Southgate e Ferdinand, Laudrup e Martinez, Voeller e Mjiatovic.

“Ora i venti saggi discuteranno individualmente e collettivamente tutti i grandi temi del calcio: regole del gioco, questioni arbitrali, calendari internazionali, tornei Uefa, sviluppo del calcio giovanile, tattica e salute dei giocatori… Il Football Board non può sostituirsi agli altri organi, come l’International Board (che decide le regole del gioco del calcio), ma offrirà spunti e suggerimenti. Si sa che minuti di recupero e falli di mano sono tra i primi argomenti dell’agenda.”