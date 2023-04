Inter, la mancata qualificazione alla Champions costa cara: 4 rinnovi a rischio

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 07/04/2023

Inter, i nerazzurri rischiano di non qualificarsi alla prossima Champions League. La striscia di risultati negativi dell’ultimo mese ha di fatto messo i nerazzurri in una situazione complicata.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il periodo nerazzurro spiegando che l’eventuale mancata qualificazione potrebbe complicare diversi rinnovi contrattuali.

Inter, da Calhanoglu a Bastoni: Champions fondamentale

A rischio specialmente i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu che sarebbero una priorità per la società. Per il difensore ci sarebbe ancora una notevole distanza tra domanda e offerta. Il turco, invece, avrebbe già raggiunto l’intesa ma senza Champions si potrebbe complicare la situazione.

Stesso discorso per Edin Dzeko, con il quale ci sarebbe già un accordo per un’altra stagione a 5 milioni di euro annui. Per De Vrij, invece, i discorsi sarebbero avanzati per un biennale a 4 milioni. Cifre importanti per cui servirà necessariamente la qualificazione alla Champions.