Porto-Inter, sciolto l’ultimo dubbio: le scelte di Inzaghi (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 14/03/2023

Porto-Inter, quasi tutto pronto per il match di questa sera in cui è in palio il pass per i quarti di finale di Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Simone Inzaghi avrebbe già scelto l’undici da mandare in campo questa sera.

Confermata per dieci undicesimi la stessa formazione dell’andata con l’unica novità Darmian al posto di Skriniar nel terzetto difensivo. Lo slovacco, recuperato in extremis per la sfida da Oporto, partirà dunque dalla panchina.

Porto-Inter, Dzeko e Lautaro in attacco: Brozovic in panchina

Per il resto confermato il solito 3-5-2 con Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. Ancora panchina per Brozovic. Davanti ad Onana ci saranno Darmian, Acerbi e Bastoni.

Sulla corsia destra Dumfries mentre dall’altro lato ci sarà Dimarco. In attacco ancora Dzeko e Lautaro Martinez con Lukaku pronto a partire a partita in corso.