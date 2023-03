Inter, parla Materazzi: dal Triplete alla sfida al Porto (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 14/03/2023

Inter, Marco Materazzi ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro il Porto di questa sera.

Il difensore ha inizialmente parlato del triplete conquistato con i nerazzurri nel 2010: “Il nostro cammino cominciò a Pasadena, dove perdemmo 2-0 contro il Chelsea in precampionato. E perdemmo male. Ma fondamentale fu anche la sconfitta nei gironi contro il Barcellona. Poi battemmo il Chelsea agli ottavi il Barcellona in semifinale: quella squadra sapeva fare tesoro dei propri errori, per poi riscattarsi. Fu una cavalcata straordinaria, dove abbiamo eliminato i campioni di Spagna, di Inghilterra e di Germania, come una vecchia Coppa Campioni”.

Inter, Materazzi: “Può succedere di tutto”

Materazzi ha poi proseguito parlando della sfida di questa sera e dell’attuale stagione nerazzurra: “Questa Inter deve continuare il suo percorso in Europa, fatto di grandi partite. Se passa il turno, tutto può succedere, però basta alti e bassi. D’ora in avanti sono tutte finali, anche in A”.

In Serie A i nerazzurri sono in lotta per un posto in Champions per la prossima stagione, obiettivo minimo secondo il campione del mondo:”L’Inter deve centrare il posto Champions anche in campionato, sarebbe un danno di immagine oltre che economico. Non esistono altre coppe per questo club”.