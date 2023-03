Porto-Inter, chi al fianco di Lautaro? C’è un favorito (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 13/03/2023

Porto-Inter, sfida fondamentale quella di domani sera per la stagione nerazzurra. Si parte dall’1-0 di San Siro firmato Lukaku, ma a preoccupare sono le due sconfitte esterne contro Bologna e Spezia delle ultime settimane.

Simone Inzaghi, con il solo Skriniar in dubbio, avrà a disposizione tutta la rosa e starebbe riflettendo sugli ultimi dubbi di formazione. In mediana dovrebbe essere riconfermato Calhanoglu con Mkhitaryan mezzala, panchina per Brozovic. Mentre in attacco c’è il solito ballottaggio tra Dzeko e Lukaku ala fianco di Lautaro Martinez.

Porto Inter, Dzeko in pole. Il futuro resta un rebus

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il favorito al momento sarebbe Edin Dzeko ma siamo al filo. Il bosniaco sta vivendo un periodo complicato dal punto di vista realizzativo dopo il buon inizio del 2023 ma Inzaghi ha pienamente fiducia in lui.

Il suo futuro resta un rebus in quanto la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione sarebbe al momento congelata. Il giocatore vorrebbe un biennale mentre la società finora avrebbe messo sul piatto un annuale.