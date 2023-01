Monza-Inter, l’AIA chiara: provvedimento per l’arbitro Sacchi

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 09/01/2023

Monza-Inter, continuano le polemiche per il gol del potenziale 3-1 non convalidato ad Acerbi nel match di sabato sera per un presunto fallo di Gagliardi che avrebbe potuto chiudere la partita.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’AIA avrebbe deciso di intervenire tempestivamente sospendendo l’arbitro Juan Luca Succa fino ad almeno la fine gennaio.

Monza Inter, Sacchi sospeso: occhio al precedente

L’Inter ha forse perso a causa di quell’episodio due punti fondamentali per la rimonta scudetto che di certo infastidito tutto l’ambiente. Un episodio che ha di certo danneggiato i nerazzurri ma che secondo la società non deve assolutamente costituire un totale alibi per il pareggio contro i brianzoli.

Sacchi intanto resterà per il momento lontano dalla Serie A per tutto gennaio. L’AIA non ha per nulla gradito il doppio errore di sabato: fallo inesistente e decisione presa in autonomia senza ricorre al Var. Non è da escludere che la sospensione si prolunghi ulteriormente. Basta pensare a quanto successo la passata stagione all’arbitro Serra; che dopo gli errori di Milan-Spezia rimase lontano dalla Serie A per ben 7 mesi.