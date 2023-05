Milan, le ultime su Leao: stabiliti i tempi di recupero (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 08/05/2023

Milan, brutte notizie per Stefano Pioli in vista della semifinale di andata di Champions League. Il tecnico rossonero dovrebbe essere costretto a rinunciare a Rafael Leao, che ha rimediato un problema muscolare nella sfida di sabato contro la Lazio.

Il portoghese si è sottoposto nella giornata di ieri ad esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Si tratterebbe di un infortunio di lieve entità ma che gli dovrebbe far saltare l’euro derby di andata.

Milan, Leao non si rischia: ritornerà al ritorno

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni del giocatore e su quelli che potrebbero essere i tempi di recupero. Nella giornata di ieri l’attaccante era a Milanello dove ha svolto terapie. I tempi di recupero per il match di andata sono strettissimi e dovrebbe essere dunque risparmiato per mercoledì in modo da evitare un peggioramento.

Lo staff medico rossonero conta di riaverlo a disposizione per la sfida di ritorno. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Assenza pesantissima per Stefano Pioli e c’è un dato che preoccupa. Senza Leao il Milan ha vinto solo una volta in dieci partite. Al suo posto dovrebbe esserci Saelemakers oppure Rebic.