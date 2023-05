(GdS) Inter, Onana e Dzeko in lotta contro il passato

di Redazione, pubblicato il: 08/05/2023

(Inter) Ancora 72 ore poi sarà Euroderby. La Champions chiama Inter e Milan a giocarsi la finale di Istambul, quella che due nerazzurri sognano più di altri.

Dzeko fu meraviglioso protagonista della cavalcata europea della Roma nel 2017-18, 8 reti in 12 gare, 2 al Barca nella strepitosa remuntada nei quarti e due al Liverpool che non furono sufficienti a spingere i ragazzi di Di Francesco all’atto conclusivo.

Anche Onana ha solo sfiorato la finale. Successe l’anno dopo, quando il camerunense difendeva la porta dell’Ajax. Gli olandesi erano avanti 2 a 0 ad Amsterdam dopo aver piegato il Tottenham anche all’andata per 1 a 0.

La reazione degli Spurs fu tutta sulle spalle di Lucas Moura, due suoi gol rimisero in discussione il risultato finale. Fino al 96mo, quando il brasiliano infilò la tripletta da sogno che gettò nella disperazione Onana ed i suoi.

Un motivo in più per i due nerazzurri per prendersi ora quello che la sorte gli ha tolto in passato.