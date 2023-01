Mercato Inter, scelto il dopo Skriniar: affare possibile a una condizione

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 27/01/2023

Mercato Inter, nerazzurri al lavoro per trovare il sostituto di Milan Skriniar. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è sbilanciata riportando che la società avrebbe scelto di puntare su Thiago Djalo del Lille.

La trattativa dovrebbe andare in porto la prossima estate ma non sarebbe da escludere che si chiuda già a gennaio. Tutto dipenderà da Skriniar, che in caso di offerta del Psg di almeno 20 milioni di euro potrebbe lasciare anticipatamente la pinetina.

Mercato Inter, per Djalo massimo 15 milioni di euro: nerazzurri chiari

Gli uomini di mercato nerazzurri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del portoghese incassando la disponibilità al trasferimento a Milano. Città che il 22enne conosce molto bene in quanto ci ha trascorso 6 mesi nel 2019 quando era in forze nel settore giovanile del Milan.

Dopo essere passato al Lille nell’ambito dell’operazione Leao il difensore è esploso diventando uno dei titolari fissi del club francese. I nerazzurri sarebbero disposti a spendere massimo 15 milioni di euro per il suo cartellino e non sembrerebbero intenzionati a spingersi oltre.