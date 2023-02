Mercato Inter, Pavard si allontana: spunta un jolly per la difesa (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 09/02/2023

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra ha iniziato a lavorare al dopo Skriniar. La pista Scalvini sembra ormai sfumata a causa della troppa concorrenza e la richiesta economica dei bergamaschi.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di Pavard del Bayern Monaco, per il quale i nerazzurri avrebbero anche fatto un tentativo a fine gennaio ma sarebbe stato respinto dal club bavarese. Nonostante l’arrivo di Cancelo i tedeschi sarebbero pronti a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2024.

Mercato Inter, non solo Djalo: occhi puntati su N’Dicka

Il nome attualmente in cima alla lista per sostituire Skriniar sarebbe quello di Djalo del Lille. Il francese è in scadenza nel 2024 e i rapporti con il suo entourage sarebbero ottimi.

Occhi puntati anche su N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Anche lui francese è in scadenza di contratto a fine stagione e quindi potrebbe arrivare a parametro zero. Tuttavia non sarebbe un nome da prendere in considerazione per il dopo Skriniar ma in soltanto in caso di addio di uno tra Acerbi e De Vrij.