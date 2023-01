Lukaku non convocato per stasera. C’è una novità sul belga

di Candido Baldini, pubblicato il: 14/01/2023

Lukaku non sta vivendo la stagione che i tifosi nerazzurri avrebbero sperato nel corso di questa estate, quando si è concretizzato il clamoroso ritorno in nerazzurro. Il belga, complici diversi infortuni, non ha mai trovato la migliore forma fisica. Di fatto il suo apporto alla squadra è stato finora praticamente nullo.

A giugno ci sarà da discutere il rinnovo del prestito con il Chelsea, e al momento non sarebbero da escludersi passi indietro, anche se c’è già una sorta di accordo tacito per la permanenza a Milano. Intanto ci sono da affrontare le questioni legate al presente. Lukaku è stato al centro di aspre critiche dopo la partita contro il Monza, in cui ha dimostrato di essere lontano dalla migliore dal giocatore devastante che vinse lo scudetto due anni fa.

Lukaku, novità in vista sul piano della gestione. Il punto

Stando a quanto riportato questa mattina dalla redazione di Tuttosport Inzaghi avrebbe deciso di cambiare strategia sul piano della gestione dell’attaccante. per questa ragione Lukaku questa sera non dovrebbe neanche sedersi in panchina. “Missione Riad. Romelu Lukaku, dopo aver accusato una leggera infiammazione al tendine del ginocchio sinistro nella deludente mezzora finale giocata a Monza sabato scorso, oggi non sarà fra i convocati per la sfida contro il Verona.

Simone Inzaghi, di comune accordo con il belga, lo staff medico e atletico, ha deciso di fargli svolgere in giornata un buon allenamento alla Pinetina e non portarlo al freddo in panchina questa sera. D’altra parte la prova di Monza ha confermato quanto il belga, non al top, non sia propriamente la carta migliore da giocare a gara in corso, dunque meglio lavorare sulla sua condizione e averlo “al meglio” per la Supercoppa di mercoledì.