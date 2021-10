Lazio-Inter, i dubbi di formazione. Davanti Inzaghi farà una scelta obbligata

Inizia la settimana di Lazio-Inter. La sfida vedrà Inzaghi impegnato in scelte di formazione non banali.

La pausa per gli impegni delle Nazionali lascia il solito calderone di rebus e incentivi alla creatività. Ne servirà eccome a Inzaghi per schierare il miglior undici, peraltro in un calendario che a breve sarà congestionato da impegni (leggi tutte le gare). La Gazzetta dello Sport spiega le possibili mosse in vista della gara contro i biancocelesti, peraltro ex squadra proprio dell'attuale tecnico nerazzurro. La sfida, per il quotidiano, "arriva nel momento sbagliato per Inzaghi. Colpa di un calendario dispettoso: la sosta per le nazionali si è incastrata proprio in una giornata in cui l’Inter gioca di sabato alle 18. Per questo la preparazione della partita più attesa dipenderà dalle condizioni in cui tornerà la banda sudamericana".

Riferimento, ovviamente, e in particolare, a Lautaro e Correa. I due arriveranno nella notte di venerdì. Addirittura sabato mattina, a Roma, atterreranno i due cileni - Vidal e Sanchez - che avranno così davvero poche chance di essere della contesa. Così si fa largo l'ipotesi di una scelta obbligata per Inzaghi: Lautaro in campo nonostante tutto, e un affaticamento che aveva creato qualche grattacapo negli scorsi giorni, dopo i rumor filtrati dall'Argentina.

"Dopo la scorsa sosta con le nazionali, il Toro fu schierato subito dall’inizio, ma allora l’Inter giocava di domenica a pranzo, con la Sampdoria a Marassi: stavolta servirà una dose maggiore di rischio, ma Inzaghi è quasi obbligato a provarci", rimarca il giornale. Ieri lo show di Lautaro con l'Argentina, clicca qui.

Sulle fasce probabile l'utilizzo dei due italiani, Darmian e Dimarco. Dumfries e Perisic hanno infatti giocato con le rispettive nazionali, facile che Inzaghi opti per preservarli.