Inter, inizia il tour de force: tutti gli impegni per i nerazzurri

Si prevede un mese di fuoco per l’Inter.

La squadra nerazzurra, dopo la soffertissima vittoria in rimonta in casa del Sassuolo, si è fermata come tutte le squadre in vista della pausa per le nazionale che vede ben quindici giocatori interisti impegnati – vedi qui il programma di tutti i giocatori impegnati. Una situazione non semplice da affrontare, soprattutto alla luce del rientro dei sudamericani, che torneranno soltanto un giorno prima della partita di campionato contro la Lazio. Un bel problema per Simone Inzaghi che sarà costretto a dover fare delle scelte obbligate in un altro mese che prevede un enorme tour de force prima dell’ennesima pausa.

Innanzitutto, come detto, a cominciare dalla ex squadra dell’allenatore dell’Inter, ovvero quella Lazio che dopo il clamoroso tonfo contro il Bologna, ha grande voglia di rivalsa e quale occasione migliore che quella presentata da un big match per rifarsi. Alla squadra biancoceleste mancherà Francesco Acerbi, espulso nell’ultima giornata di campionato – leggi qui il suo post di scuse -, mentre dovrebbe essere recuperato Ciro Immobile. Non solo, ma il martedì successivo sarà subito Champions League, contro la sorpresa Sheriff, capolista del girone. Una partita assolutamente da vincere, visto che quest’anno l’Inter non ha più scuse per non passare il girone. Finita qui? Nemmeno per sogno, perché i ragazzi di Inzaghi saranno poi impegnati di nuovo in campionato in un altro big match come il derby d’Italia contro la Juventus a San Siro, con la squadra di Allegri in salute e carica dopo la vittoria contro il Chelsea e nel derby contro il Torino.

Questa tornata prevede poi le partite, sulla carta semplici, ma di fatto non è così, contro l’Empoli di Andreazzoli, squadra che ama giocare a viso aperto, e l’Udinese di Gotti che l’anno scorso impantanò l’Inter sullo 0-0 al Friuli facendo perdere due punti preziosi. Ultime due sfide da brividi, con il ritorno della partita di Champions contro lo Sheriff, da giocare in Moldavia, ed il derby di campionato contro un Milan che quest’anno sta mostrando degli ottimi argomenti per poter puntare allo scudetto.

Insomma, tantissime partite in poco meno di un mese. Inzaghi dovrà essere bravo a gestire le forze e a scegliere gli uomini migliori per portare a casa quanti più punti possibili, cercando di trovare quell’equilibrio difensivo che troppe volte è mancato in questa stagione. Perché da questa parte di campionato potranno capirsi tante cose sulla stagione nerazzurra.