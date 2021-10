Inter, 'mamma mia' che Lautaro! Gioca titolare e segna con l'Argentina

Inter: Lautaro gioca e segna contro l'Argentina. El Toro ha infatti siglato il 3-0 nella partita contro l'Uruguay, disputata nella notte fra domenica e oggi (lunedì 11 ottobre), e Simone Inzaghi può sorridere.

Lautaro è stato schierato titolare da Lionel Scaloni nel grande classico del calcio sudamericano valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. L'attaccante dell'Inter, in campo per più di un'ora, è andato nuovamente a bersaglio: dopo le reti di Leo Messi e Rodrigo de Paul ha infatti chiuso i conti per la Seleccion al 62'. È stato poi sostituito, al minuto numero 65, dall'altro interista: Joaquin Correa. Buone notizie dunque per Inzaghi che, nei giorni scorsi, aveva trattenuto il fiato per il problema fisico che aveva colpito El Toro. Grazie alla vittoria contro l'Uruguay, l'Argentina consolida il secondo posto nel girone con 22 punti, sei in meno del Brasile capolista. Ora l'Argentina è chiamata all'ultima partita di questo trittico: quella contro il Paraguay in programma nella notte fra giovedì e venerdì.

Lautaro conferma dunque il suo ottimo feeling con il gol in questa prima parte della stagione e 'sigilla' la candidatura al pallone d'Oro ricevuta nei giorni scorsi: leggi qui il nostro approfondimento. Per quanto riguarda il suo prolungamento con l'Inter, come anticipato nelle scorse ore, è ormai partito il conto alla rovescia. L'intesa, a quanto si vocifera, è stata trovata sulla base di 6,2 milioni di euro a stagione ed è stata anche abolita la clausola risolutoria da 111 milioni di euro (valevole solo nelle prime due settimane di luglio). Non solo. Lautaro conferma, sul campo, quanto detto in esclusiva ad InterDipendenza dal suo agente, Alejandro Camano: "Il giocatore pensa solo all'Inter e all'Argentina". Leggi qui l'intervista completa.