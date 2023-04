Juventus-Inter, Inzaghi stravolge la formazione: idea a sorpresa in attacco

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 04/04/2023

Juventus-Inter, questa sera alle ore 21:00 andrà in scena allo Stadium la sfida valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri stanno vivendo un periodo complicato con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, tre delle quali consecutive.

Per il match di stasera Simone Inzaghi sembrerebbe intenzionato a diversi cambi di formazione. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello. In porta potrebbe esserci Handanovic al posto di Onana. Nei tre di difesa tocca a D’Ambrosio con Acerbi e Bastoni.

Juventus-Inter, Asllani in mediana: Mkhitaryan dietro Lautaro

Secondo il quotidiano in mediana dovrebbe esserci Asllani al posto di Brozovic, non apparso brillante nelle ultime uscite. Ai suoi lati Barella e Mkhitaryan. Sulla destra Darmian mentre a sinistra potrebbe tornare da titolare Dimarco. In attacco Dzeko in vantaggio su Lukaku al fianco di Lautaro.

Inzaghi starebbe inoltre valutando una mossa a sorpresa, probabilmente a partita in corso, con l’avanzamento di Mkhitaryan a supporto della punta.