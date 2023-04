Inter, Marotta corre ai ripari, un nuovo protagonista per salvare la stagione

di Redazione, pubblicato il: 04/04/2023

(Inter) Beppe Marotta corre ai ripari per salvare il salvabile. Il trend negativo in cui la squadra è caduta da un mese impone una svolta immediata. La partita di Salerno diventa addirittura più importante della semifinale di Coppa Italia per portare a casa il quarto posto in campionato e la Champions del prossimo anno.

L’Ad nerazzurro ha deciso di richiamare in servizio una figura che aveva già collaborato ai tempi di Conte. Si tratta di Lucia Bocchi, psicologa nota anche per aver aiutato Sofia Goggia a superare i momenti critici della stagione. Sarebbe stata proprio la dottoressa Bocchi a suggerire di evitare il ritiro dopo la sconfitta con la Fiorentina.